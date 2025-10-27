ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21586864 www.24chasa.bg

Мартин Димитров: Ако правителството си свърши работата няма да има криза с "Лукойл", но трябва план

624
Мартин Димитров КАДЪР: bTV

Бойко Борисов дължи отговор на обществото, кои министерства са дадени на концесия и кои са кръгчетата.  Правителството не се справя и няма да подкрепим нищо, което правят. Това каза пред bTV депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров. Обясни, че е притеснен за бюджета, заради огромните заеми - 17 млрд., които  взема правителството. Нямало и мерки за намаляване на разходите. 

Данъчни закони няма, мерки няма. През последната седмица се занимават само с щуротии - опитаха се да вкарат такса водомер. Ще вдигат ли осигуровките, защото във фиксалния им план това е разписано, каза още той. 

Тези 5,5 млрд. лв., които са през ББР и Български енергиен холдинг, да не се харчат. Второто решение - ние сме предложили 30 мерки - преглед на всички ТЕЛК-ове с електронна система, поискахме частните болници да правят търгове, поискахме поетапно освобождаване на пенсионерите от администрацията, каза още той. 

След санкциите на САЩ срещу "Лукойл" трябвало да се направи проверка, че горивата са налични и да се провери какво е записано в документите. Представителят на България пък трябвало да напише доклад с министри и да представят план за действие в парламента още тази седмица, каза още той. Запаси трябвало да има до края на зимата, защото студените месеци са по-рискови. Поне март, ако не и по-нататък, каза още той. Ако системата блокира и не се случват продажби това ще доведе до крайна ситуация. Ако кабинета си свърши работата няма да се стигне до кризисна ситуация, но трябва да имаме план. 

Мартин Димитров КАДЪР: bTV

