Къде са Арабаджиеви, пита Рашид от Казахстан, докато чисти калта на Елените

Домът на семейството му е сред най-разрушените. Продали всичко в родината и дошли в България, за да търсят своя рай

Плащаме по 5000 лв. за такса поддръжка, а сега от Арабаджиев няма и следа, казва съпругата му

Бившият полковник спасявал цяла нощ хора след потопа на Елените

Съседи събирали пари за кремацията на загиналата рускиня Елена

Кал и тиня, отломки от дървета, купища унищожена покъщнина.

Такава е гледката във ваканционно селище Елените 20 дни след смъртоносния потоп, който уби четирима и нанесе щети за милиони.

Луксозните вили пред придобилия печална слава хотел “Негреско”, построен върху речно корито, все още са необитаеми. Няма ток, нито вода. Те пострадаха най-сериозно при бедствието на 3 октомври.

Пред някои от тях собственици газят в кал до колене, опитвайки да разчистят с подръчни средства, други наемат багери и камиони, но за ден услугата струва 300 лв.

Всичко, което някога е било дом – матраци, дивани, хладилници, санитария, плюшени играчки и посуда, е унищожено и струпано пред вилите. Пред всяка се виждат кални канари от пръст и окаляни мебели. А

сградите сякаш са преживели бомбардировка

- има избити стени и прозорци, още си личи как на места огромната вълна е стигнала до втория етаж на луксозните вили, купувани навремето от хора от цял свят.

Тук имоти притежават не само руснаци и украинци, но и поляци, чехи, германци.

Сред жителите на Елените е четиричленно семейство от Казахстан, за което доскоро ваканционното селище край Свети Влас е било техният рай.

“В България сме от седем години. Дойдохме от Казахстан, защото страдаме от бронхиална астма. Дълго търсихме място, което да е подходящо за нас. Аз съм асматичка, синът ни също. Живяхме в Бургас, в Банско. Оказа се, че на Елените климатът е много подходящ и решихме тук да е нашият дом. Продадохме всичко в Казахстан, надявахме се на светло бъдеще в България”, разказва пред “24 часа” казахстанката Маншук.

Спомня си, че на 3 октомври около 10 часа започнало да вали – първо леко, но после дъждът се усилил. При първата вълна, заляла ваканционното селище, тя и по-малкият ѝ син били на първия етаж в къщата. Хотел “Негреско”, посторен върху колектор, който ДНСК обяви за незаконен. Това постави и съдбата на хотела под въпрос.

“В този ден детето беше болно и не отиде на училище.

В един момент видях, че към нас се задава двуметрова вълна. Скочихме, взехме продукти, свещи, даже надуваема лодка и се качихме на втория етаж.

Водата бушуваше. Излязохме на балкона и крещяхме за помощ – на руски, на английски...

Беше страшно, не мога да го забравя!

Започнах да пиша в чата на свои приятели в България, в общата група на училището, в което учи синът ни. Посъветваха ни да позвъним на тел.112 и така бяхме спасени. Изведоха ни веднага след първата вълна, защото сме асматици”, разказва жената. Техният съсед Роман, журналист от Русия, който имал апартамент на първия етаж, успял да се спаси, като се покатерил на терасата на съседен имот.

Водата влачела тиня, кал и изкоренени дървета

Цяла нощ съпругът на Маншук - Рашид, бил сред доброволците, които вадели хора от селището с амфибията, осигурена от Военноморските сили. Бившият полковник от полицията на Казахстан не се замислил и за миг, че рискува собствения си живот.

“Обикаляхме, търсихме къде има останали хора. За съжаление, наша съседка Елена от Русия загина, голямата вълна я погълна, докато е била на първия етаж на къщата”, казва бившият полицай. Жена му добавя, че нито една институция не помогнала за погребението на Елена. Наложило се съседи и приятели да събират пари за кремация – общо 3000 лева. Семейството от Казахстан е благодарно на кметството в Свети Влас и на община Несебър, които им помогнали в нощта след потопа, но след това се справят сами.

Маншук твърди, че собственикът на “Виктория груп” осигурил и техника, и хора, за да почисти около неговия хотел “Роял”, а другите били оставени сами да се оправят.

Съпругата на Абду Рашид - Маншук, разказва какъв ужас са преживели по време на потопа.

Сега хората на Елените чакат с надежда паричната помощ от държавата,

с която да покрият поне част от разходите си. Най-зле било положението на собственици на имоти в един от хотелите, който се оказал без акт 16. Той бил населен предимно от млади български семейства, които теглили кредит за жилище на Елените, разказва казахстанката.

“А когато купувахме имотите, платихме много пари. Само за такса поддръжка даваме по 96 евро на квадратен метър. За нашето семейство сумата е около 5000 лв. на година”, казва жената. Споменава имената на фамилията, която знаят като собственици на Елените - Арабаджиеви, но колкото да подчертае, че от тях няма и следа.

“Арабаджиев никъде го няма, дал е под наем част от хотелите, невъзможно е да намериш някого”, ядосва се Маншук. Въпреки сполетялата ги трагедия семейството остава, тъй като климатът в района на Свети Влас е известен с лечебните си свойства, особено за хора с дихателни проблеми и често е наричан “Розата на ветровете” заради въздушните течения, които се завихрят между Балкана и морето.

Кал и тиня все още може да се видят навсякъде из комплекса. Докато говорим с полковника и жена му, срещаме още няколко руснаци, които са се върнали да чистят калните си имоти. Никой обаче няма право да остава след 17 часа във ваканцинното селище. На входа на Елените все още има пропускателен режим, а полицаи записват всеки, който влиза, и стриктно следят кога напуска селището. Прави се за безопасност на хората и срещу набези на мародери, които налазиха наводнените вили и хотели часове след бедствието, още преди да бъдат открити всички жертви.

Освен рускинята Елена потопът погълна багериста доброволец Цанко Иванов от Тънково, граничния полицай боцман Стефан Иванов, погребан с военни почести, и работник от Руенско.

Наследниците на четиримата загинали ще получат по 15 хил. лв.

от държавата, реши правителството, но междувременно роднини на загиналия багерист се заканиха, че ще съдят България за 1,4 млн. лв.

Майката, съпругата и двете му деца претендират за по 350 хиляди лв. обезщетение за неимуществени вреди. А собственици на апартаменти в хотел “Негреско” се канят да съдят държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, ако се стигне до събаряне на сградата.

А е реална възможност това да е съдбата ѝ - строителният министър Иван Иванов намекна за нея, след като Районната дирекция за строителен контрол в Бургас издаде акт за незаконно строителство за два обекта в наводнения курорт - аквапарка и бетонната корекция на река Дращела, върху която е вдигнат “Негреско”.

Някой от вилите са сериозно пострадали от бедствието. След трагедията в Елените Министерският съвет прие постановление и одобри 90 млн. лв. “непредвидени разходи” от бюджета за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С тези пари ще се намалява рискът от бедствия, ще се възстановяват разходи за спасителните и неотложните работи при овладяване на бедствени положения, за възстановяване на инфраструктурни обекти, обявиха от правителствения пресцентър.

Така изглежда част от крайбрежната алея на ваканционното селище.

ДНСК пише до “неизвестен” за незаконните строежи

Незаконни строежи по коритото на река Козлука (Дращела) в Елените, които са на територията на 13 поземлени имота, трябва да бъдат съборени, реши ДНСК . Дирекцията публикува обявление за съставени констативни актове на сайта си. Прави впечатление, че обявленията са до “неизвестен” адресат, а в края на съобщението се уточнява, че обявлението е било залепено на строежа, както и на табло в сградата на община Несебър. Незаконната корекция на реката бе обследвана от инженерен екип от държавно предприятие “Язовири и каскади”, а областният управител на Бургас Владимир Крумов обяви, че коритото на Козлука е стеснено заради основите на апартхотел “Негреско”. Според собственици на жилища в сградата обаче строежът е напълно законен и изпълнен качествено, като по думите им хотелът дори е изиграл ролята на стена, задържала част от боклука, довлечен от незаконното сметище над него.

Веднага след издаването на заповедта на ДНСК еколози откриха в нея поредица от грешки. Според тях първите девет имота, посочени от строителния контрол, не са в землището на Свети Влас, а в това на село Емона. Следващите два имота са със сгрешени номера, а единствено верни били последните два имота, които са всъщност плажът на Елените и върху тях няма корекция. Собствениците на посочените имоти вече са подали възражение в РДНСК - Бургас, и се канят да съдят държавата за причинени имуществени вреди. Хората се притесняват и че заради липсата на вода и наличието на огромни кални бунища вследствие на потопа в селището може да пламне епидемия.

Близо 200 души – обитатели на селището, правят протестна подписка срещу бездействието на фирмите, стопанисващи инфраструктурата. Заявиха ,че спират да плащат такса “поддръжка”. Подписката ще бъде изпратена до община Несебър и до различни институции, както и до премиера Росен Желязков. Банкова сметка за събиране на средства за почистване на наводнените сгради ще бъде открита от Сдружението на собствениците на Елените.