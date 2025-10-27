Трима са загинали, а 21 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима души са загинали, а 21 са ранени при 16 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани четири тежки и 25 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали четирима души.

От началото на месеца са станали 403 катастрофи с 37 загинали и 496 ранени.

Регистрирани са 5539 пътнотранспортни произшествия от началото на годината, при които живота си загубили 366 души, а пострадалите са 6907.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с двама повече загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., посочиха от МВР.