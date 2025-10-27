18-годишното момиче, загинало в катастрофа край Троян, е имало книжка от месец

18-годишно момиче загина при катастрофа на пътя между Орешак и Троян. Лекият автомобил, който тя е управлявала излязъл от пътя, ударил се в железобетонен стълб и се преобърнал по таван. Пострадали са трима пътници – 22-годишен, който е откаран в троянската болница, 17-годишен, транспортиран за лечебно заведение в Плевен и още един 22-годишен мъж, който е освободен за домашно лечение.

„Най-тежко пострадалият пътник е 17-годишният младеж". Това заяви в „Здравей, България" по Нова тв старши инспектор Деян Давидов от сектор "Пътна полиция" при ОД МВР – Ловеч.

По думите му катастрофата е станала през нощта в събота срещу неделя. „Участъкът е прав. Предполагам, че настилката е била мокра предвид времето. Не мога да кажа каква е била осветеността. По отношение на това пътниците и шофьорът имали ли са колани – това ще се установява в хода на досъдебното производство", обясни той.

Изследванията за алкохол и наркотици на загиналият водач ще бъдат направени в хода на аутопсията, която ще бъде назначена. „Тя е била правоспособна. На 5 септември успешно е положила изпит. На 23 септември е получила книжката си от „Пътна полици"-Ловеч. Няма констатирани нарушения по Закона за движение на пътищата – нито преди, нито след получаване на свидетелството за правоуправление", подчерта Давидов.

Иван Иванов от Асоциация за квалификация на автомобилистите в България заяви, че родителите, записващи децата си на шофьорски курсове, трябва да се интересуват не от цената, а то това дали има часове по нощно кормуване.

"Няма какво да ме учуди в този случай, защото часовете масово се изписват. Едно време се изписваха на хартия, а сега вече се въвеждат електронно в устройството, с което работим. Отдаваме подобни случаи на слаба подготовка. Няма как да се случват такива неща, ако обучението е пълноценно", заяви той.

"Много от родителите, когато звънят - първият им въпрос е: „Каква е цената на курса?" Искам ясно да се знае от всички – не цената на курса е най-важна, защото тя навсякъде е почти еднаква. Сто-двеста лева не струват един човешки живот. Ако ви задам въпроса „Колко струва човешки живот?", никой няма да ми отговори, че е 200 лева", категоричен е той.

И допълни: "Когато звъните да питате за подготовката, правилните въпроси са: Ще има ли нощно шофиране? Ще се научим ли да работим с фаровете и светлините на автомобила? Какво трябва да наблюдаваме и от какво да се пазим? Ще има ли шофиране извън населено място, с по-висока скорост? Какво ще научи детето? Има ли подготовка на полигон, учебна площадка и т.н.?Това са правилните въпроси. Цената трябва да бъде последното нещо, което се обсъжда. Тя не бива да е водеща при избора на учебен център или автошкола. Защото от това зависят резултатите".