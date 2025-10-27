Ваня Григорова: Няма план за кризата с боклука. Терзиев се снима как чисти, а в него е химикалката да реши проблема

От 22 дни столичните райони Люлин и Красно село са под обсадата на боклуците. На 5 октомври изтекоха договорите със сметопочистващата фирма и оттогава Столична община чисти там.

В "Красно село" и "Люлин" няма кой да почисти шахтите от листата, а за снегопочистването да не говорим. Буквално София е в ситуацията да се моли да няма дъжд и сняг, каза пък общинският съветник от "Спаси София" Андрей Зографски пред bTV. Нека си говорим честно след четири седмици и да погледнем проблема и да намерим решения. Днес не чухме нова информамия, освен тази, която чухме в първия ден- рециклирайте, благодарете на доброволците и да се надяваме, че кризата върви към края си. А това не е така, защото само след четири седмици три нови района - "Подуене", "Изгрев" и "Слатина" остават без сметопочистване, каза още Зографски. И обясни, че общината е сбъркала, защото не поставила максимална цена в търга.

Андрей Зографски КАДЪР: NOVA NEWS

Факт е, че има още проблеми със сметосъбирането, но ще има и нови хора. В тази седмица ще се попълни графика, защото необходимите камиони са налични и ще постъпят трима водачи и двусменния режим ще се възстанови, каза общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев. "Софтекострой" трябвало да си купи техника и да започнат да чистят в Люлин и Красно село. Турската фирма, която е дала добрата цена в "Надежда" от 179 лв. да се сключи договор с нея. Третото решение е пряко договаряне, каза още Ставрев. Според него пък таван на цената щяло да забави поръчките с между 3 и 4 месеца. Попита къде е КЗК, за да разследва картела между фирмите.

Симеон Ставрев СНИМКА: СОС

Хората продължават да ни изпращат снимки, а Васил Терзиев не даде никаква перспектива за решаване на проблема. В четвъртък той трябваше да представи план, а снощи видяхме как Терзиев се снима, докато хвърля боклуци в камион. Нали не смятаме, че кметът на европейска столица трябва да отиде да се снима как хвърля боклуци, при положение че той има химикалката, с която да реши проблема, каза независимата съветничка Ваня Григорова.

Какво виждаме в момента – тупкане на топката вече три седмици от Терзиев, кух ПР, виждаме пробутване на турски фирми. Защо г-н Ставрев не даде отговор откъде той и Терзиев знаят въобще, че има втора турска фирма? Ние отваряме с колегите сайта на Агенцията за обществени поръчки и вътре не виждаме втора турска фирма, а те знаят. Искам да ви обърна внимание, че той няма право да преговаря с фирми в процедура на отворена обществена поръчка. Оказва се, че г-н Терзиев е имал разговори с тази турска фирма, която има много голям опит в отбранителната промишленост, но не и в сметосъбирането, и се оказва, че знае за втора турска фирма, която е загубила лиценза си. Няма как да не се запитаме – какви са тези задкулисни преговори, от които е част кметът Терзиев, каза още Григорова.

– Вас не ви притеснява, че МОСВ първо издава лиценз? – опита се да отговори Ставрев. Григорова го прекъсна с въпроса откъде знае това. Той пък каза, че от екипа на кмета, а и в МОСВ го знаят.

Последва нов въпрос от водещата Мария Цънцарова – откъде са знаели, че те ще участват в поръчката. – Знаем от екипа на кмета. Аз съм чувал, че тази фирма, на която е отнет лицензът, те са искали да участват, каза каза Ставрев.

Дано това не е така, защото без прекратяване на търга и минаването през съдебен контрол не може да се преговаря, отвърна Зографски. И припомни, че прекратяването може да се обжалва.

Ставрев продължи да изрежда какво не е направила държавата - въвеждането на депозитната система, стимулирането на оползотворяващите компании да събират цветните контейнери.