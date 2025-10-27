Зам.-кмет: Кризисната ситуация в "Люлин" и "Красно село" няма да бъде отменена

Кризисната ситуация със сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" няма да бъде отменена, докато не бъде постигнато 100% сметосъбиране по график. Това съобщи зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева на брифинг заедно с директора на Столичния инспекторат Николай Неделков, и директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов.

„Фактът, че се налага да правим извънредни брифинги, означава, че все още не сме там, където искаме да сме – да възстановим напълно сметоизвозването по график в Люлин и Красно село. Няма да отменим кризисната организация, докато не постигнем 100% чистене по график," заяви Бобчева.

Уикендът се оказа по-тежък от очакваното, като тази сутрин все още има критични точки, които общината ще почиства и извозва приоритетно днес. Основната причина за забавянето е изпитваният дефицит на човешки ресурс - шофьори и работници, който не позволи мобилизирането на всички налични камиони.

Проблемът е частично решен с постъпването днес на нови екипи. В кризисния щаб от днес се включва и представител на "Софекострой" - общинското дружество на подчинение на Столичния общински съвет, от което се очаква да поеме трайно сметоизвозването в двата района.

Бобчева благодари на жителите на "Люлин" и "Красно село" за търпението и призова: "За пореден път отправям молба към всички да ползват цветните контейнери за опаковките. И този уикенд имаше много активни доброволци, такива има и през седмицата – огромно благодаря на тях от името на целия екип."

За да се изчистят натрупаните от уикенда отпадъци, днес екипите ще работят паралелно по график и по сигнали за места, които имат спешна нужда от сметоизвозване. Целта е всичко, натрупано от предходните дни в "Люлин", да бъде извозено още в рамките на деня.

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков уточни, че днес Общината разполага с общо 8 екипа с големи сметосъбиращи камиони. Отделно още 5 малки камиончета са предвидени за по-труднодостъпните места, 1 камион с щипка, 1 мултилифт и 1 четири кубиков камион за едрогабаритни отпадъци.

"За 100% обслужване по график, двата района имат нужда от 24 курса в денонощието, за което са необходими 12 камиона с екипи - това е пълната мобилизация, към която се стремим", допълни Неделков.

Той уточни, че 80% покритие на дейностите по сметоизвозване в двата района се достига в определени дни.

"Ако достигнем ежедневно 80% извозване на отпадъците, тогава няма да говорим за проблеми", каза още Неделков.

През миналата седмица са обработени над 4000 точки с дезинсекция, дезинфекция и дератизация в периметър между 100 и 150 метра от всеки контейнер. Към момента няма индикации за необходимост от повторение.

В късен пост във фейсбук в неделя вечерта кметът на София Васил Терзиев също заяви, че "все още не сме там, където искаме да бъдем – да възстановим напълно сметоизвозването по график в районите „Люлин" и „Красно село".

"Знам, че това създава неудобства. Благодаря на всички жители за търпението и разбирането. Моля ви, докато временната организация продължава, използвайте цветните контейнери в квартала, за да подпомогнете по-бързото почистване. Уикендът беше по-тежък от очакваното. Тази вечер все още има критични точки – проблем, който планирахме да решим по-рано, но се сблъскахме с недостиг на човешки ресурс. От утре ситуацията постепенно се стабилизира – чакаме един нов шофьор и девет нови работници. Във вторник очакваме още един шофьор, а в сряда – още двама. Това ще ни позволи до края на седмицата да имаме четири камиона повече на терен, които не успявахме да мобилизираме за всеки от дните досега, понеже разчитахме на непълни екипи", написа Терзиев в неделя вечерта.

Той добавя, че е тестван вариант с доброволци-шофьори, но поради съображения за безопасност това се е оказало невъзможно.

"Ситуацията е трудна, но е под контрол. Работим координирано, с ясен план и цел. И ще върнем нормалния ритъм в „Люлин" и „Красно село" – не на думи, а с реална работа на терен", уверява Терзиев.