ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Токът скъп, но топлото с икономичен климатик най-...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21587139 www.24chasa.bg

Шефът на столичния автотранспорт: Има недостиг на шофьори, липсват 300 души

1456
Стилян Манолов, изпълнителен директор на “Столичен автотранспорт” ЕАД. СНИМКА: "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ"

Недостигът е около 300 места на шофьори.

Това каза Стилян Манолов, изпълнителен директор на "Столичен автотранспорт" ЕАД

"Липсват качествени кадри и ние правим изключения. Шофьорите имаха увеличение 6 пъти за последните 7 години. По време на ковид кризата нямахме проблеми", каза още той.

Причините да има липсващи кадри са тежкият трафик, липсата на приоритет за градския транспорт и недобрата инфраструктура.

"Ние сме стабилен работодател. Предлагаме добри заплати и социални придобивки. 

Когато шофьорите идват да напускат казват, че го правят заради тежкия трафик и приоририцация.

"Нови автобуси ще има през декември", довери още пред Нова тв Малонов.

В момента има 11 шофьори от Узбекистан, който работят в 

"Гледаме и от други страни за шофьори", завърши шефът на Столичен автотранспорт.

Стилян Манолов, изпълнителен директор на “Столичен автотранспорт” ЕАД. СНИМКА: "СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)