Шефът на столичния автотранспорт: Има недостиг на шофьори, липсват 300 души

Недостигът е около 300 места на шофьори.

Това каза Стилян Манолов, изпълнителен директор на "Столичен автотранспорт" ЕАД

"Липсват качествени кадри и ние правим изключения. Шофьорите имаха увеличение 6 пъти за последните 7 години. По време на ковид кризата нямахме проблеми", каза още той.

Причините да има липсващи кадри са тежкият трафик, липсата на приоритет за градския транспорт и недобрата инфраструктура.

"Ние сме стабилен работодател. Предлагаме добри заплати и социални придобивки.

Когато шофьорите идват да напускат казват, че го правят заради тежкия трафик и приоририцация.

"Нови автобуси ще има през декември", довери още пред Нова тв Малонов.

В момента има 11 шофьори от Узбекистан, който работят в

"Гледаме и от други страни за шофьори", завърши шефът на Столичен автотранспорт.