Николай Нанков: Няма да се слагат водомери на кладенците

Водомери на кладенците категорично няма да се слагат. Хората няма да бъдат заставяни да плащат за водата, която ползват от направените от тях или от дядовците им сондажи в частните им имоти. Това пише във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.

Ето какво гласи публикацията му:

Държавата ги приканва безплатно да ги регистрират, не за да ги натовари с допълнителен разход. А за да може да проследява какво се случва с подземните води. Всички сме наясно, че в целия свят проблемите с водните запаси ще се задълбочават в бъдеще. За да бъде управляван добре този безценен ресурс, е необходимо експертите от екоминистерството да имат точни данни, които да ги улесняват при взимането на решения.

Затова през миналата седмица в екокомисията на парламента приехме предложението, на което съм съвносител, да удължим до 2033 г. срока за регистрация на кладенците. Годината е съобразена с периода, в който изтичат настоящите планове на МОСВ за управление на речните басейни. Очакваме екоминистерството скоро да внесе в парламента и законови промени, с които да се улеснят процедурите за регистрация на кладенците.

Разбирам притесненията на гражданите и недоверието, с което подхождат. Но е важно като общество да положим заедно усилия в името на опазването и правилното управление на водните запаси. Когато сме единни, ще се справим с всяко предизвикателство. Да помислим и за живота, който ще осигурим на децата си - без вода той би бил немислим.