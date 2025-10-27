Проф. Ивайло Христов бе отличен с почетен плакет на Община Русе

В препълнената Голяма зала на Доходно здание се състоя спектакълът „Заешка дупка" на Театър 199 „Валентин Стойчев", режисиран от проф. Ивайло Христов. Постановката впечатли публиката със силното си въздействие, емоционална дълбочина и изключителното изпълнение на актьорите.

С представлението бе тържествено закрит театралният фестивал „Есенни театрални срещи в Русе", който и тази година предложи на русенската публика подбрана селекция от водещи български театрални продукции.

В края на спектакъла зам.-кметът Енчо Енчев връчи на проф. Христов почетен плакет на Община Русе и поздравителен адрес от името на кмета Пенчо Милков. В него се посочва: „Вие доказахте, че изкуството възвисява човека и оставя трайна следа. Като режисьор продължавате да разширявате границите на българското кино, създавайки филми, които разказват човешки истории с искреност, дълбочина и висока естетическа стойност." Отличието бе връчено и по повод 70-годишнината на проф. Ивайло Христов, която той ще отбележи в началото на месец декември. Наградата е израз на дълбока признателност към неговото творчество и значим принос към развитието на българското театрално и филмово изкуство.

В знак на уважение към неговия дългогодишен принос към българската култура, проф. Христов получи и поздравителен адрес от министъра на културата Мариан Бачев.

След края на спектакъла зам.-кметът Енчев обяви, че през следващата година ще се проведе третото издание на театралния фестивал „Есенни театрални срещи в Русе", което ще се състои в края на месец октомври.

Проф. Ивайло Христов е роден в София и е шампион на България по водна топка с „Левски" (1971). Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов" през 1980 г. в класа на проф. Сашо Стоянов. Има богата актьорска кариера с десетки роли в театъра и киното, сред които „Хъшове", „Иванов", „В очакване на Годо", „Мера според мера" и др. Като режисьор се утвърждава с филмите „Страх" и „Любоф", получили висока оценка от критиката и публиката.