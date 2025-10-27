Шеф на общинска фирма е невинен за клевета към училищен директор

Районен съд Дупница призна управителят на общинското дружество "Ученическо хранене" Христо Пиргов за невинен по обвинение за клевета и обида срещу директорката на Основно училище в Дупница.

На 21 февруари 2023 г. по жалба на Пиргов е извършена проверка от двама служители на РУО Кюстендил. Установено е, че управителят е разгласил позорно обстоятелство пред Началника на РУО – Кюстендил и пред Кмета на Община Дупница, че директорката Бистра Стойкова е блокирала работата на „Ученическо хранене", скалъпила лъжи и хули по адрес на общинското дружество, дала на новия доставчик помещения, които по право трябва да се стопанисват от „Ученическо хранен", извършила „саморазправа" с персонала на фирмата, ангажирала учители да бъдат пъдари и да не допускат децата да стигат до павилиона на дружеството, непочтено и злонамерено е говорила, че дружеството трови децата с храната в училището. Срещу Пиргов има и друго обвинение, че в негова жалба до МОН е добавил нови клевети, като е разгласил позорно обстоятелство по отношение на директорката, а именно, че е избирала вместо родителите храната на децата и че е поръчвала само супа и хляб, а родителите не са знаели, че може да избират, че е бъркала в дамската чанта на служител от „Ученическо хранене", училището е било бойно поле, а Стойкова защитавала користни цели. Управителя написал още, че директорката или е луда, или са верни слуховете, че ежедневно ходи на работа в нетрезво състояние. Пиргов още бе обвинен, че в електронна медия разпространил позорно обстоятелство за Стойкова.

Пиргов бе оправдан и признат за невинен, че е обидил и оклеветил училищната директорка, реши съдът..

Съдът отхвърля предявения граждански иск от тъжителката Бистра Стойкова за 5 000 лв. обезщетение за причинените неимуществени вреди, изразяващи се в душевни болки и страдания, като неоснователен.

Присъдата може да се обжалва пред Кюстендилски окръжен съд в 15- дневен срок.