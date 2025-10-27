ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Токът скъп, но топлото с икономичен климатик най-...

63-годишна жена даде над 7000 лв. на телефонни измамници

1280
63-годишна жена даде над 7000 лв. на телефонни измамници

63-годишна жена стана жертва на телефонна измама в поморийското село Белодол.

Случаят е от 18 октомври, когато жената получила телефонно обаждане от непознат мъж, който я убедил, че трябва да съдейства на полицията за залавяне на измамници. Под това оправдание жената предала сумата от 7150 лева.

След подаден сигнал в полицията, служители от отдел „Криминална полиция" – Бургас започнали незабавни действия по установяване на извършителя. По случая е задържана 40-годишна жена от шуменското село Друмево. Тя направила пълни самопризнания за извършеното престъпление. Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата, съобщи БНТ.

