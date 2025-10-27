ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха насилник, пребил жена си с кабел в село Драганово

Дима Максимова

[email protected]

1088
Мъж е задържан след сигнал за домашно насилие Снимка: pixabay

Служители на полицейското управление в Г. Оряховица задържаха 32-годишен от с. Драганово за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие спрямо съпругата си. Сигнал за случая е получен в ранните часове на 26 октомври, съобщи полицията.

По данни на потърпевшата същата вечер между двамата е възникнала разпра, след което мъжът е нанесъл побой с кабел. След намесата на полицията жената е откарана за преглед в Спешна помощ – Г. Оряховица, след това е транспортирана до великотърновската болница и след преглед е освободена за домашно лечение.

Съпругът й е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е досъдебно производство.

Мъж е задържан след сигнал за домашно насилие

