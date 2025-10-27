ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж и непълнолетно момче са обвиняеми за държане на марихуана за общо 14 000 лв.

Дима Максимова

[email protected]

552
Марихуана

30-годишен мъж и непълнолетно момче от Стражица са привлечени, в качеството на обвиняеми за държане и отглеждане на наркотични вещества. Работата на служителите от РУ – Стражица и по двата случая е започнала още в началото на септември тази година. В хода на извършени няколко проверки и на двамата са намерени и иззети общо около 700 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана. Стойността на иззетото количество възлиза на около 14 000 лв.

За мъжа са събрани данни, и че е отглеждал наркотично вещество. В петък двамата са привлечени в качеството на обвиняеми. На по-възрастният е наложена мярка за неотклонение „подписка", а на непълнолетното момче „надзор на инспектор Детска педагогическа стая".

Работата по документиране на дейността продължава.

Марихуана

