Арестуваха мъж, откраднал кабел по жп линията София-Кулата

Арестуваха мъж, откраднал кабел по жп линията София-Кулата. СНИМКА: Пиксабей

Мъж е арестуван за кражба на кабел по жп линията София-Кулата. В края на миналата седмица е получен сигнал в РУ Рила за извършена кражба на магистрален телекомуникационен кабел от жп инфраструктура, по трасето София-Кулата при км 110+250, съобщиха от полицията.

При извършения оглед от дежурна полицейска група е установено, че деянието е извършено чрез ползване на техническо средство. Предприети са незабавни издирвателни действия, извършителят е установен и задържан. Той е 44-годишен мъж от с. Джерман. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

