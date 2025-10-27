Откриха 17-годишно момче, обявено за международно издирване

Издирвано непълнолетно момче е открито от полицаите в Дупница. В края наминалата седмица криминалистите са установили 17-годишно момче от София, обявен за международно издирване. Предаден е на родители в добро здравословно състояние.

Специализирана операция за недопускане нарушения на обществения ред пък е проведена от служители на РУ Кюстендил в града в края на миналата седмица.За времето от 23.00 ч. на 25.10.2025 г. до 3.00 ч. на 26.10.2025 г. са проверени 8 заведения с нощен режим на работа, установени са 10 непълнолетни лица, които са предадени на родител. По време на операцията са санкционирани с глоба по фиш 3-ма водачи на МПС за нарушения по ЗДвП.