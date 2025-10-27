ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Таванът на метростанция "Лъвов мост" протече след ...

Повдигат нови обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Повдигат нови обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев, съобщава Mediapool.

Двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, които в момента са под домашен арест, ще бъдат  до София . На разпит е привикана и пиарката на Благомир Коцев.

Коцев в момента се намира в ареста. На 9 октомври съдебен състав постанови мярка "домашен арест" за варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

Кметът на Варна беше задържан на 8 юли, по време на акция на Комисията за противодействие на корупцията.

Коцев е обвинен в участие в организирана престъпна група, извършване на престъпления по служба, искане на подкупи и пране на пари.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

