Повдигат нови обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев, съобщава Mediapool.

Двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, които в момента са под домашен арест, ще бъдат до София . На разпит е привикана и пиарката на Благомир Коцев.

Коцев в момента се намира в ареста. На 9 октомври съдебен състав постанови мярка "домашен арест" за варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев.

Тримата са обвинени за участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

Кметът на Варна беше задържан на 8 юли, по време на акция на Комисията за противодействие на корупцията.

Коцев е обвинен в участие в организирана престъпна група, извършване на престъпления по служба, искане на подкупи и пране на пари.