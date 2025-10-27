Късо съединени в кафе машина и печка запали две къщи

Късо съединени в кафе машина запали къща в благоевградското село Изгрев. Инцидентът е станал в неделя около 15:18 часа. Пожарът е погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Изгорели са бяла, черна, компютърна техника и кухненско обзавеждане. Вероятната причина е късо съединение в кафе машина.

Пожар пламна и в къща в дупнишкото с. Блатино, причинен от неправилно ползване на отоплителен уред. Огънят е потушен от три екипа на РСПБЗН – Дупница. Унищожени са 40 кв. м покривна конструкция, мебели, бяла, черна и компютърна техника. Спасена е стая. Няма пострадали хора.