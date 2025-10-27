Две украински мечки пристигнаха в парка край Белица

Две украински мечки са новото попълнение в Парка за мечки край Белица, съобщиха от фондация "Четири лапи", която заедно с фондация "Бриджит Бардо" стопанисва парка.

Най-новите обитатели са мечетата Фрол и Фросия от Украйна. Те пристигнали след дълго 40-часово пътуване до Парка в Белица, където ще намерят своя нов, сигурен дом. В момента те са под наблюдението на ветеринарен лекар в карантинен сектор и са в добро здраве. Мечетата са били релокирани от Ведмежий Притулок Домажир - Парк за мечки в Украйна, който е част от веригата паркове на "Четири лапи". Там е достигнал пълния си капацитет с 31 мечки.

Седемгодишните Фрол и Фросия ще станат най-младите обитатели в Белица. Спасени са били от украинския екип на фондацията през 2020 г. от мрачно съществуване в изоставен хотел, използвани като атракция в него, но сега - ще продължат да живеят живота, който заслужават в българския парк.

Опитният екип в Белица се грижи за тяхното благосъстояние и наблюдава адаптацията им към новата среда денонощно.