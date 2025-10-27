Община Пазарджик проверява сигнали за отровени животни

Във връзка със сигналите за отровени животни на територията на Пазарджик разпоредихме незабавна проверка и мерки срещу причинителите. Това съобщи кметът на общината Петър Куленски. Той уточни, че общината работи проактивно в координация с органите на МВР за установяване на всички факти и извършители, като резултатите от проверката ще бъдат незабавно предоставени и на прокуратурата. Ще бъде извършен аутопсия на починалото животно, за да бъде изяснена точната причина за смъртта, преглеждат се записи от видеонаблюдение и се извършват огледи на място. През почивните дни в някои групи в социалната мрежа се появиха постове, че има отровени кучета и котки в покрайнините на града- кв."Запад".

По този повод кметът на Пазарджик Петър Куленски призова гражданите, които разполагат с информация или записи, да ги изпратят на [email protected] или да сигнализират на *4400, на 112 и в най-близкото районно управление. "Всеки проверим сигнал ще бъде приобщен към преписката и ще се пристъпи към целокупни мерки", коментира кметът Петър Куленски.

Жестокостта към животни е абсолютно недопустима. Който е виновен, ще си получи последствията, допълни той.