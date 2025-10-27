Критично е състоянието на моториста от катастрофата на "Пещерско шосе" в Пловдив

Мъжът е рядка кръвна група - А отрицателна, което прави намирането на достатъчно количества кръв по-трудно

Критично е състоянието на 27-годишният моторист Петър Терзиев от Стамболийски, който пострада тежко при катастрофа на "Пещерско шосе" в Пловдив вчера следобед. Той е настанен в интензивното отделение на УМБАЛ "Свети Георги" с риск за живота, съобщиха за "24 часа" от здравното заведение.

Сигналът за инцидента е подаден около 15 ч. вчера, съобщиха от МВР. Шофьорът на автомобила, на 29 г., отнел предимството на Терзиев. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта".

Още вчера близките му призоваха в социалните мрежи всеки, който може да дари кръв, да го направи. "Мъжът е с рядка кръвна група - А отрицателна, което прави намирането на достатъчно количества кръв по-трудно", заяви пред "24 часа" д-р Янко Янков, директор на Районния център по трансфузионна хематология в Пловдив. По думите му още снощи доста хора са се отзовали на призива, но има нужда от още кръводарители. "Нека, който има възможност, да го направи", допълни д-р Янков.

Петър Терзиев се блъсна в автомобил преди детелината на "Пещерско шосе" в неделя следобед.