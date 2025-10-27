Моторист бяга от полицаи, хванаха го след 15 км преследване

Полицаи преследваха със служебен автомобил мотоциклетист около 15 километра и успяха да го заловят. Мъжът не спрял за проверка, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 10:00 часа в неделя на кръстовище, образувано от бул. „Велики Преслав" и ул." Владайско въстание" в Шумен, екип на „Пътна полиция" подал сигнал за спиране на водач на мотоциклет с неустановена марка и модел. Мъжът обаче подминал служителите на реда, като не се подчинил също така на подадената звукова и светлинна сигнализация.

Пътните полицаи го последвали и успели да го спрат в землището на с. Салманово, в посока към село Златар. Мотоциклетът е управляван от 44-годишен мъж от Шумен. Установено е също, че му е поставена табела, издадена за друго превозно средство.

По случая е образувано бързо производство.