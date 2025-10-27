76-годишен би дъщерята на приятелката си в Търговище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

76-годишен мъж нападна дъщерята на приятелката си в Търговище, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 25 октомври след скандал в жилище.

Той е нанесъл лека телесна повреда на 34-годишната жена.