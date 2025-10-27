ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зафиров: Приемането на еврото не е риск, а избор н...

76-годишен би дъщерята на приятелката си в Търговище

Юмрук СНИМКА: Архив

76-годишен мъж нападна дъщерята на приятелката си в Търговище, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 25 октомври след скандал в жилище.

Той е нанесъл лека телесна повреда на 34-годишната жена. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

