76-годишен би дъщерята на приятелката си в Търговище

76-годишен мъж нападна дъщерята на приятелката си в Търговище, съобщиха от полицията.
Агресията е станала на 25 октомври след скандал в жилище.
Той е нанесъл лека телесна повреда на 34-годишната жена.
