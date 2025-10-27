Мъртвопиян се заби в мантинела на Околовръстното на Пловдив, тестът му показа над 3,5 промила

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отказал дрегер, но кръвната му проба показала огромната концентрация на алкохол в кръвта

Мъртвопиян шофьор е заловен след инцидент на Околовръстния път на Пловдив, съобщиха от МВР.

Около 11,30 ч. в петък екип на "Пътна полиция" бил насочен към сигнал от телефон 112 за катастрофирал лек автомобил "Тойота". По предварителни данни колата се блъснала в мантинела, а мъжът зад волана бил в безпомощно състояние.

На място обаче се оказало, че водачът няма никакви наранявания, но видимо е под въздействие на алкохол. При документирането на предизвиканата катастрофа с материални щети мъжът отказал да бъде тестван с дрегер. Впоследствие бил съпроводен от служителите до болнично заведение, където химически анализ на кръвната му проба отчел наличие на над 3,5 промила.

В рамките на започнато бързо производство шофьорът е задържан за едно денонощие в ареста на Първо районно управление.