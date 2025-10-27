ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зафиров: Приемането на еврото не е риск, а избор н...

Времето София 14° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21588512 www.24chasa.bg

Бебе е прието в болница със счупен череп, полицията разследва

Камелия Александрова

[email protected]

2628
Медици се борят за живота на бебе, паднало от леглото

Бебе е в болница със счупен череп, след като, по данни на родителите си, паднало от креватчето си, съобщават от МВР.

Кошмарният инцидент е станал вчера в село Мадан, Монтанско. Около 16 часа в спешния център на болницата в областният град е прието 9-месечно момченце. То имало тежка фрактура на черепа.

Пред лекарите майката разказала, че бебето паднало от леглото си, докато спяло, и в задната част на главата му се образувала голяма подутина. След преглед медиците оставили пеленачето под наблюдение в болницата.

Медиците подали сигнал за мистериозните обстоятелства, при които бебето паднало от креватчето в полицията и униформени пристигнали, за да разпитат родителите. Причините за падането и механизма на полученото нараняване са в процес на изясняване.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.

Медици се борят за живота на бебе, паднало от леглото

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)