Шефът на ВиК в Търново: Мътната вода се дължи изцяло на природните аномалии

Мътната вода в язовир "Йовковци" не е в резултат на манипулации при пречистването, а на природните аномалии, заяви в официална позиция до медиите шефът на ВиК "Йовковци" Илиян Илиев след неделния протест на търновци за чиста вода. Той нарече "неверните и внушаващи страх" твърденията, изказани по време на гражданското недоволство.

"Подобни спекулации не само заблуждават хората, но и подкопават доверието към труда на десетки специалисти, които в последните седмици работиха денонощно, за да се справят с последиците от природните аномалии. Обилните валежи в периода 8–10 октомври доведоха до естествено замътняване на водата в язовир „Йовковци", вследствие на внезапното повишаване на водното му ниво", посочва управителят.

Екипите на „ВиК Йовковци" и на Пречиствателната станция за питейни води работили денонощно, влагайки допълнителни ресурси и усилия, за да осигурят възможно най-бързо възстановяване на качеството на водата.

"Категорично заявявам, че твърденията за „манипулации" в пречиствателния процес са напълно неверни и безпочвени. Дружеството е готово да предостави пълна документация и съдействие на всички компетентни органи, за да бъде установена истината", казва Илиев.

Също така не отговаряла на истината и изнесената на протеста информация, че предстои изграждане на нова Пречиствателна станция, с цел усвояване на средства без обществена поръчка.

"Това е лъжа в пълния смисъл на думата. Настоящата пречиствателна станция е въведена в експлоатация през 1979 г., а през 1981г. е разширена с осем филтърни клетки. След 44 години непрекъсната експлоатация е напълно логично и наложително да се предвиди нейното техническо обновяване. Това ще бъде извършено при пълна прозрачност, със средства от европейските фондове, в съответствие със Закона за обществените поръчки и всички европейски изисквания. Като управител на „ВиК Йовковци" категорично отхвърлям внушенията, че дружеството или неговите служители умишлено са допуснали замътняването на водата", посочва още шефът на ВиК.