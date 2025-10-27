По стъпките на Гълъбин Боевски: Нашенец погнат за 52 кг кокаин в куфари

Васил Василев се установил в Бразилия след наркоаферата

Българин е погнат за куфари с 52 кила кокаин, спипани в Барселона, съобщи "България Днес". За случая от края на 2022 г. се иска екстрадицията на Васил Василев от Бразилия, където се е установил, в Испания. Предаването му е осуетено като отмъщение за това, че Испания не екстрадира искания от Бразилия блогър Освалдо Еустакио. Той се явява един от най-известните поддръжници на осъдения за военен преврат бивш бразилски президент Жаир Болсонаро.

Според доклад на Интерпол на 26 ноември 2022 г. Васил Василев по начин, подобен на Гълъбин Боевски, е участвал в транспортирането до Барселона на куфари, съдържащи общо 52 кг кокаин. На следващия ден той трябвало да ги предаде на Франсиско Лопес Домингес, също замесен в наркоаферата.

Камери заснемат българина да влиза в апартамента си в Барселона с двата куфара, които се предполага, че са пълни с дорга. На следващия ден Франсиско Домингес отива в имота на Василев, след което си тръгва с двата куфара. Малко по-късно е арестуван.

Защо Василев не е арестуван тогава, няма никаква яснота. Вместо да се озове зад решетките, ако е виновен, българинът прекарва няколко дни в Барселона, след което тръгва към София, където остава със семейството си до 21 януари 2023 г. Тогава Василев, съпругата и синът му заминали за Турция, по-късно се насочили към Парагвай, а накрая - към Бразилия.

След пристигането си Василев се установява в югозападния щат Мато Гросо до Сул, известен като най-голямата тропическа влажна зона в света. По това време Васил е съдружник в транспортна компания в Барселона. Той е на 49 години, женен, има две деца, едното от които е с аутизъм, пишат бразилски медии.

"Записите от охранителните камери показват само как Василев влиза в жилищния комплекс с куфари, но няма доказателства, че това са същите, намерени у Франсиско", заявява адвокат Родриго Сантана. По думите му няма никакви улики, които да заковават клиента му за това, че е дал дрогата на Домингес. Нямало и никаква пряка връзка между Василев и наркотиците.

"Няма кадри или свидетели, които да потвърдят предполагаемата доставка на куфарите, съдържащи наркотици. Има и несъответствия в процедурите по претърсване и изземване - испанската полиция е извършила претърсване на апартамента на Васил без предварителна точна идентификация на имота, което би компрометирало законността на събраните доказателства", коментира защитникът.

При заседание за определяне на мярката за неотклонение на българина се разбира, че той се е занимавал с транспортни и интернет услуги в България и е печелил около 5 хиляди евро.

Арестът на Васил Василев е разпореден в Бразилия през ноември 2024 г. Самият той е закопчан и разпитан през февруари т.г. след 3-месечно закъснение. Спипан е при преминаване на границата от Парагвай към Бразилия. Задържането е по искането на Испания за екстрадиция, за да отговаря българинът пред Темида на Пиренеите.

Случаят стига до шефа на Върховния федерален съд Александър де Мораес. Защитата на нашенеца иска от него да откаже екстрадицията, като твърди, че испанското правителство не е оказало съдействие при предоставянето на информация, и критикува заповедта за предварително задържане.

В молбата се подчертава, че Василев живее в Бразилия, има две непълнолетни деца, едното от които е с разстройство от аутистичния спектър, и няма криминално досие в Бразилия или България.

"През периода, в който е живял законно в Испания, с изключение на настоящото обвинение, той никога не е участвал в престъпна дейност. Това неоправдано създава прекомерно тежко положение за лицата, подлежащи на екстрадиция, в сравнение с лицата, подлежащи на наказателно производство в Бразилия, като се пренебрегва фактът, че процедурите за международно правно сътрудничество, както всички останали се уреждат от зачитане на правата на човека", се казва в позицията.

В отговор Мораес разпорежда българинът да бъде преместен под домашен арест, като му сложат електронна гривна за проследяване на глезена. Освен това дава на испанските власти 5-дневен ултиматум да представят уверение, че ще спазват договора за реципрочност. Той е свързан със съгласието на страните да изпращат една на друга искани обвиняеми.

Само няколко дни по-късно Мораес отменя решението си за домашния арест на Василев и постановява той да бъде върнат зад решетките. Обратът става, след като е установено, че българинът няма постоянен адрес в Бразилия. Това правел престоя му под домашен арест невъзможен.

