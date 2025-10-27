ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зафиров: Приемането на еврото не е риск, а избор на стабилност и предвидимост

СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Приемането на еврото не е риск.То е логичен, защитен и европейски избор – изборът на стабилност, сигурност и предвидимост. Това е изборът, който поставя България в сърцето на Европа,където винаги е било и нейното място. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по време на информационно събитие за еврото в град Кюстендил, част от информационната кампания на Министерство на финансите. Вицепремиерът подчерта значението на това решение – от 1 януари България да приеме еврото. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

"Знаем, че темата предизвиква различни реакции, включително и колебания, особено сред по-възрастните хора. Но именно заради това е важно да говорим открито, аргументирано и спокойно", каза Зафиров. Той припомни, че валутният борд у нас е въведен още през 1999 година и припомни, че оттогава левът е неразривно обвързан с еврото и е равен на 1,95583 евро.

"С други думи – ние сме във валутната рамка на еврозоната от повече от 25 години, без обаче да участваме във вземането на решенията на Европейската централна банка", обясни Зафиров и изтъкна, че по време на срещите в Пловдив, Бургас, Русе и Видин експертите на БНБ и Министерството на финансите ясно са заявили, че приемането на еврото не отменя, а надгражда стабилността на валутния борд."Това решение е логична и последователна стъпка към пълната ни интеграция в европейските структури.Довеждането на този процес до край е част от ангажимента на правителството, в което участваме", подчерта вицепремиерът.

Атанас Зафиров приветства успешната кампания на Министерство на финансите "Единството е сила", която премина през редица по-големи и малки населени места в страната.

Пред журналисти в Кюстендил вицепремиерът Зафиров изрази удовлетворение от днешното си участие в срещата и възможността да сподели с представители на гражданското общество мерките, които взима правителството за правното въвеждане на еврото у нас.

СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет
