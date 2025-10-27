Промениха обвинението на Коцев - вече не е в престъпна група, а в сговор с общинарите и неизвестния депутат

Софийската градска прокуратурата повдигна нови обвинения и прецизира част от досегашните на кмета на Варна Благомир Коцев, съобщи БНР. Очаква се в петък на Коцев и защитата му да им бъдат предявени всички материали по делото, което означава, че разследването за корупционната схема в община Варна приключва и прокуратурата може да внесе делото в съда.

Вместо за участие в организирана престъпна група, Коцев вече е обвинен, че се е сговорил с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Николай Маринов и неизвестно лице с имунитет – народен представител от 51-вото Народно събрание, да извършат престъпление от общ характер.

Името на народния представител не се споменава, но в съдебната зала по време на мерките за неотклонение не веднъж беше изричано това на бившия финансов министър Асен Василев. Самият той поиска да бъде разпитан, включително се яви в Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Софийският апелативен съд преди седмица, за да даде показания.

Според съдиите, които до момента, са гледали мерките за неотклонение на Благомир Коцев, това че депутатът продължава да е неизвестен не е проблем делото да е в София. Той можел да остане такъв и до края. Присъствието на депутат в групата, а вече в сговора причината досъдебното производство да е в Софийската градска прокуратура, а не във Варна.

Променен е периодът на действие на сдружението – от юли 2024 до май 2025 г. Досега беше до ноември м.г.

Коцев има обвинение за опит за принуда върху служителка от община Варна за прехвърляне на средства от една програма в друга, както и за искане на подкуп от Ивелин Иванов, Траян Георгиев и Пламенка Димитрова. Като съизвършител по обвиненията за искане на подкуп, освен Кателиев и Стефанов, е посочена и Антоанета Петрова.

Прецизираните обвинения на варненския кмет Благомир Коцев са били повдигнати тази сутрин, а на общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов ще бъдат повдигнати днес през деня.

Призовка да се яви пред разследващите органи е получила и Антоанета Петрова.

Кметът на Варна беше задържан на 8 юли, по време на акция на Комисията за противодействие на корупцията.