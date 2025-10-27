Софийската опера представя на 31 октомври и 1 ноември премиера на прочутия бродуейски мюзикъл „Звукът на музиката"

„Мечта, за която ще е нужна цялата любов, която можеш да дадеш, във всеки ден от живота си."

Прелестна приказка, която не оставя никого равнодушен, която носи настроение и ще се превърне в истински семеен празник.

„Звукът на музиката" е един от най-награждаваните мюзикъли, разказващ увлекателната история на певците от семейство Трап. Пресъздаденият от творческото вдъхновение на Ричард Роджърс и Оскар Хамърстайн II семеен разказ се подготвя от световен екип.

След успеха на мюзикъла „Щрек", режисьор на „Звукът на музиката" е отново Уест Хайлър. Диригентът е Игор Богданов. Сценографското решение е на Джереми Барнет, а костюмите на Уитни Локър. И за тази постановка художественото осветление е на Зак Блейн. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската опера.

Любимката на публиката Весела Делчева ще бъде Мария, която ще накара децата на капитана фон Трап да запеят, а малките палавници са от ДВТФ „Таласъмче" на Димитър Костанцалиев. За ролята на самия капитан фон Трап е ангажиран Александър Георгиев. Монахини, игуменка, баронеси, барон, адмирал, пощальон и други персонажи от времето преди втората световна война са сред действащите лица. Александрина Стоянова-Андреева, Санара Кордова, Силвана Пръвчева, Диана Димитрова, Рада Тотева, Николай Павлов, Николай Войнов, Антон Радев, Пламен Гранжан са в главните роли. Хореографията е на Риолина Топалова.

Световната премиера на „Звукът на музиката" е през 1959 г. За три години са играни 1443 представления. Има девет номинации за наградите „Тони", от които печели пет в следните категории – вай-добър мюзикъл, най-добра актриса, най-добра актриса в поддържаща роля, най-добър сценограф и най-добър диригент и музикален директор. Същата 1960 г. печели и „Грами" за най-добър звукозаписен албум в категория мюзикъл.

Първата продукция на Уест Енд, Лондон е през 1961 г. Филмовата адаптация от 1965 г. с участието на Джули Андрюс и Кристофър Плъмър печели пет награди „Оскар", включително за най-добър филм и най-добър режисьор.

Последната работа на творческия тандем Роджърс - Хамърстайн е вдъхновена от истинската история описана от Мария фон Трап в книгата „Историята на певците от фамилията Трап", която още през 1956 г. е пресъздадена в западногермански филм.

Песните от мюзикъла са всепризнати хитове. Сред тях, най-популярни са „До-Ре-Ми", „Еделвайс", заглавната песен „Звукът на музиката" ("The Sound of Music"), „Моите любими неща" ("My Favorite Things") и „Изкачи се на всеки връх" ("Climb Ev'ry Mountain")

В Софийската опера мюзикълът се изпълнява на български език със субтитри на английски.

Да бъдем със „Звукът на музиката" заедно на 31 октомври и 1 ноември, защото ни предстоят още незабравими срещи с мюзикъла. И както пее Мария, сърцата ни ще бъдат благословени със звука на музиката.

ЗВУКЪТ НА МУЗИКАТА се представя по договор с Concord Theatricals Ltd от името на Rodgers & Hammerstein Organization