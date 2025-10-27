ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола блъсна и уби 18-годишен пешеходец в Козлодуй

Полиция

Млад мъж е загинал при пътен инцидент в Козлодуй, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Произшествието е станало вчера рано сутринта, а сигналът е получен в РУ – Козлодуй в 5:15 ч. на тел. 112. Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че автомобил е блъснал 18-годишен жител на града, след което водачът е напуснал местопроизшествието. След бързи издирвателни действия, на улица в Козлодуй е установен лек автомобил с 20-годишен водач, също жител на крайдунавския град. Той е задържан и по случая е образувано досъдебно производство.

