3 г. условно за шофьора на боклукчийски камион, прегазил пловдивчанка на пешеходна пътека

До ден днешен не мога да си обясня какво стана, животът ми се обърна на 180 градуса, каза пред съда Светлозар Танев

Максималната по закон условна присъда - 36 м. с 5 г. изпитателен срок, получи 60-годишният Светлозар Танев, блъснал фатално с боклукчийски камион пешеходката Атанаска Радина в Пловдив. Мъжът се призна за виновен и Окръжният съд му даде минималното наказание. Магистратите отнеха и книжката му за 3 г., като обаче от този срок ще бъде приспаднато времето, в което тя е била взета след произшествието.

"Искрено съжалявам за случката. Толкова години съм шофьор, не съм очаквал, че може да се случи нещо подобно. До ден днешен не мога да си обясня какво стана. Животът ми се обърна на 180 градуса", каза Танев в началото на заседанието.

Смъртоносният инцидент стана на 13 декември 2023 г. сутринта. 82-годишната пловдивчанка пресичала бул. "Цариградско шосе" на пешеходната пътека при кръстовището с ул. "Ландос", когато била ударена от сметовоз. Радина се намирала на острова между платната и Танев я видял твърде късно.

Прокурор Борис Михов поиска минималната присъда, но след редукция с 1/3 наказанието да стане 2 г. условно. Защитата на Светлозар Танев пък настоя за присъда под минимума - 12 месеца. Адвокатът му изтъкна, че шофьорът опитал да окаже първа помощ на пострадалата след инцидента, а и имал много здравословни проблеми.

"Искам вие да прецените. Минимална присъда, а за книжката - по-малко, за да мога да работя", обърна се към магистратите подсъдимият шофьор.

Танев беше осъден да плати и разноските по делото в размер на 3204 лв. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.