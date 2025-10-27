Русия опитва да продаде имоти в София в нарушение на санкциите на САЩ и ЕС

Русия опитва да продаде имот в София в нарушение на санкциите, наложени й от САЩ и ЕС. Става въпрос за имот на ул. "Шипка" 20 в София, за чиято продажба руското държавно предприятие Госзагрансобственность организира таен търг. Претендентите вече са внесли или ще внесат днес депозит от 850 000 евро в санкционирана руска банка и в рубли. Самият търг ще се проведе на 30 и 31 октомври. Тази схема нарушава санкции на САЩ и два европейски регламента, твърди сайтът "Бърд".

Българският сайт се позовава на документи за тайния аукцион на руското държавно предприятие за управление на задгранични имоти Госзагрансобственность и Российский аукционный дом (РАД), които са били получени като сигнал от ICIJ – Международният консорциум на разследващите журналисти.

В документацията е описана точната процедура за участниците в търга. До края на днешния работен ден 27 октомври, 18 ч. по московско време, те трябва да подадат заявка за регистрация, която включва доказателство за депозит на 850 000 евро или 10% oт стартовата цена от 8 500 000 евро. Депозитът трябва да бъде платен в рубли по сметка в "Банк ПСБ" град Ярославл (бивша Промсвязьбанк), която е под санкции от ЕС и САЩ. Това означава, че евентуалните претенденти за участие в търга вече са нарушили или ще нарушат санкциите.

Интересен е фактът, че в първоначалната документация е посочена друга банка, която не е под санкции, но впоследствие сметката е променена от Госзагрансобственность с тази в санкционираната банка.

Самият търг за имота от 3,371 кв.м., включвавщ сграда на 4 етажа със застроена площ 554 кв.м и гараж ще се проведе на онлайн платформата http://www.lot-online.ru с код на лота: РАД – 428692. Първоначалната цена е 8,5 милиона евро и наддаването ще е със стъпки от 10 000 евро. То ще започне на 30 октомври в 18 ч. и ще приключи на 31 октомври в 11 ч. Ако бъде определен победител в търга, той има няколко дни, за да внесе пълната сума и комисионната за платформата, след което с него ще бъде сключен предварителен договор за продажбата.

Ако на 31 октомври бъде определен купувач на имота, идват трудности, включващи второ нарушение на санкциите – първото е превеждането на суми в санкционирана банка, посочват от "Бърд". За да влезе новият собственик във владение, сделката трябва да се изповяда от български нотариус и да бъде вписана в Имотния регистър от съдия по вписванията. И двете действия обаче са незаконни, тъй като нарушават Регламент (ЕС) № 833/2014 от 31.07.2014 г. и измененията към него, както и Регламент (ЕС) 2022/1904 от 06.10.2022 г. Освен това с Регламент № 2024/1226 от месец април 2024 г., нарушаването на санкциите наложени от ЕС става криминално престъпление.

Следствието от тези европейски регламенти е, че съгласно Закона за задълженията и договорите, какъвто и да е договор за покупко-продажба на имот собственост на Руската Федерация би бил нищожен. Както нотариусите, така и съдиите са длъжни да следят за нищожност на договорите.

Допълнителна подробност е, че имотът в центъра на София, който се продава, не е собственост на Русия. А става дума за общински имот, който е отстъпен безплатно на Посолството на Съветския съюз за дипломатически нужди. Това се вижда от Протокол 38 от 31.10.1957 и Протокол 43 от 28.11.1957 на Софийски градски народен съвет, с които се урегулира отстъпването на общински имоти за нуждите на посолствата на Съветския съюз, Чехословакия, Югославия, Румъния и Швейцария. Но докато Швейцария заплаща за имота си, на Съветския съюз той е "отстъпен безвъзмездно".

"Шипка" 20 не е единственият руски имот, който ще се продава, пише BIRD. Още три имота на топ локации в Панчарево, кв. Изгрев и ул. Раковска са на тезгяха и ще бъдат продадени по същата схема с таен търг. Което означава, че нарушенията на санкциите ще продължат.