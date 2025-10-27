Мариан Бачев: Росен Белов е преподавател в театралната школа, но не е съдружник във фондацията

Министърът на културата Мариан Бачев с първи коментар, след като актьорът Росен Белов, който преподава в театралната работилница, чийто основател е Бачев, беше арестуван за престъпление.

"Колегата Росен Белов е част от преподавателския екип на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт" и е на граждански договор. Никога не е бил съдружник във фондацията, защото фондацията няма съдружници – има председател на управителния съвет и членове. Той никога не е бил сред тях, което е видно и от Търговския регистър", посочва Бачев.

"За задържането на Росен Белов научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като 2 бяха болни", каза още министърът.

"Научих от социалните мрежи, че кметът на район „Изгрев" ще прави проверка за дейността на Театралната ни работилница в НЧ „Николай Хайтов-1936", в което работим 10 години. Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката", посочва още Мариан Бачев.

В подкрепа на дейността на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт", родителите на децата са написали писмо до д-р Делян Георгиев, кмет на район „Изгрев", Йордан Христов, Председател на НЧ "Николай Хайтов-1936", Лиляна Георгиева, Секретар на НЧ "Николай Хайтов-1936".

"Ние, родителите на децата, които се обучават в Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт", се обръщаме към Вас, за да изразим своята категорична подкрепа към преподавателите и цялостната дейност на школата. Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт" е не само школа за театър, там нашите деца се учат на търпение, постоянство, екипност, дисциплина. Това е място, в което те се чувстват приети, защитени и вдъхновени да творят. Преподавателите работят с професионализъм, отговорност и отдаденост", се посочва в писмото на родителите, цитирано от министъра на културата.

"Считаме, че театралната работилница осигурява безопасна, морална и подкрепяща среда за нашите деца. През годините сме виждали техния напредък и личностно израстване, благодарение на създадения дух на взаимно уважение и доверие. В тази връзка категорично заявяваме, че всякакви внушения за неморални действия, неправомерно поведение или неподходящо отношение спрямо децата са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността", казват още в позицията си родителите.

"Смятаме, че проверките и вниманието на институциите следва да бъдат насочени към места, в които има реални проблеми, а не към организации, които години наред доказано работят с професионализъм, качество и човещина", посочват още те.

Председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов от театър "София" бяха арестувани и обвинени след гей оргия с младеж, когото упоявали, за да се възползват от него.

Хасърджиев е в ареста заедно с друг участник в забавлението - Симеон Дряновски, който е служил в Чуждестранния легион на Франция. Белов и модел от Гърция са под домашен арест с определение на Софийския районен съд.