Мъж преби брат си в Русе, съобщиха от полицията.
Агресията е станала на 24 октомври след скандал.
Пострадалият 32-годишен мъж е транспортиран в болница.
По случая се води разследване.
