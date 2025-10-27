Запиши се

Мъж преби брат си в Русе, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 24 октомври след скандал.

Пострадалият 32-годишен мъж е транспортиран в болница.

По случая се води разследване.