ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дъждът продължава и утре, температурите стигат до ...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21589664 www.24chasa.bg

Мъж преби брат си в Русе

1604
Юмрук СНИМКА: Архив

Мъж преби брат си в Русе, съобщиха от полицията.

Агресията е станала на 24 октомври след скандал.

Пострадалият 32-годишен мъж е транспортиран в болница.

По случая се води разследване.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Юмрук СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)