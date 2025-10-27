Събраха светкавично парите за трансплантация на 19-годишния Анастас Гераксиев от Асеновград

Момчето пътува другата седмица за турската клиника

Нямам думи, с които да благодаря на хилядите, които откликнаха, казва майката Ваня

Необходимите 20 000 евро за спешна трансплантация на бъбрека на 19-годишния Анастас Гераксиев от Асеновград са събрани. Това обяви майката на момчето и съпруга на отишлия си без време талантлив художник Геракси Гераксиев Ваня.

"Нямам думи, с които да благодаря на стотиците добри хора, които откликнаха", каза пред "24 часа" тя. Ден след като публикувахме материала "След смъртта на асеновградския художник Геракси Гераксиев синът му е с тежка диагноза", сумата е била набрана. Текстът, в който обявихме, че се търсят средства чрез продажба на картини, събра над 115 000 четения и стотици споделяния с молба за откликване. Много асеновградчани обявиха, че ще помогнат. А също и художници пуснаха свои картини на търг за благородната кауза.

"Такава вълна на съпричастност не бях виждала. Наистина Доброто съществува", коментира Ваня.

Другата седмица тя ще придружи сина си в турската клиника в Истанбул, където ще направят трансплантацията. "Исках да бъда аз донорът, но сме от различни кръвни групи и затова намерихме друг близък. Имаше вариант да ходим във Франция, но там се оказа по-сложно, а и по-скъпо", обясни Ваня.

Клиниката, която са избрали в Истанбул, е реномирана и е доказала, че е безупречна. "Познавам хора, на които там им е направена същата операция и те са добре. Дай боже и при нас всичко да е наред", моли се тя.