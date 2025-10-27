ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дъждът продължава и утре, температурите стигат до ...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21589764 www.24chasa.bg

Няколко неуспешни опита за телефонни измами в Благоевград

928
Няколко неуспешни опита за телефонни измами в Благоевград.

Неуспешни опити за телефонни измами е имало на територията на гр. Благоевград, съобщиха от полицията.

Получените сигнали са за това, че представящи се за полицейски служители непознати лица въвеждат в заблуждение жители на града, като им търсят парични суми за залавяне на телефонни измамници.

ОДМВР-Благоевград призовава жителите на област Благоевград за повишено внимание и проява на мнителност по отношение на лица, които чрез телефонно обаждане ги въвеждат в заблуждение с цел получаване на парични суми. За предотвратяване на подобен вид престъпления, в случай на телефонно обаждане, при което са поискани парична сума, лични данни (име, ЕГН или адрес), както и номера на банкови сметки е необходимо гражданите веднага да се свържат с близки, роднини или съседи и веднага да позвънят на тел. 112 (избира се безплатно).

Няколко неуспешни опита за телефонни измами в Благоевград.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)