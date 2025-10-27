В събота, 25 октомври, Планетаруимът в Шумен посрещна гостите на събитието

Шуменската обсерватория е включена в европейски проект с център във Виена за наблюдение на Слънцето с малки телескопи, съобщи нейният директор проф. Марчев

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов поздрави проф. д-р Драгомир Марчев – директор на Астрономическия център към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, както и изследователите от Центъра за 10-годишнината от основаването му. На честването, което се проведе в Планетариума на Шуменското плато в събота, проф. Христов подчерта пред екипа и ректора на Шуменския университет проф. Наталия Витанова изключителния принос на научния екип на Астрономическия център и ролята му за утвърждаването и на Шумен, и на Университета като астрономически средища.

По повод десет години от официалното откриване на обсерваторията към Астрономическия център на Шуменския университет кметът насърчи екипа на проф. Марчев за изключителните постижения и научното познание, което Центърът създава и за града, и за Университета. Проф. Христов пожела на екипа здраве, сили и енергия, за продължаване на започнатата преди 10 години мисия.

Десет години на Астрономическия център са време на научно вдъхновение, откривателски дух, сбъдната мечта и неуморен труд. Благодарение на този труд днес обсерваторията освен научен център е и любимо място на малки и големи, на български и чуждестранни туристи. През тези десет години вашият колектив направи много, за да бъде Шумен космически град. Нека погледът ви винаги е насочен към звездите, а мисълта ви - с космически мащаби, гласеше още поздравът от кмета.

Проф. Марчев му благодари лично, както и на ръководството на Община Шумен, за подкрепата, като отбеляза и партньорството на Природен парк „Шуменско плато“ – единственият от 9-те природни парка в България с астрономическа обсерватория.

Гръбнакът на един град е университетът и онова, което университетът прави за града, допълни също проф. Марчев и обяви, че Шуменската обсерватория е включена в европейски проект с център във Виена за наблюдение на Слънцето с малки телескопи.

Ректорът проф. Витанов подчерта, че Шуменският университет се превръща в дом на астрономическото познание и открития. Тази обсерватория е повече от научна институция. Тя е дом на любопитството, на въпросите без лесни отговори, каза още тя.

Планетариумът в Шумен е открит на 1 ноември 2024 г. и е част от, на практика, единственият в България университетски астрономически център с активна научна дейност и изследователи. Той разполага с най-модерната в страната апаратура, финансирана по проект РАЦИО на стойност над 1 млн. лв., посочи още проф. Марчев, като поясни, че проектът е част от Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура на Република България към Фонда за научни изследвания на Министерството на образованието и науката. Планетариумът организира прожекции от сряда до петък и в почивните дни за любителите на астрономията и граждани.