Съдът задържа две жени, откраднали злато от 77-годишен

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

По искане на Софийска районна прокуратура, съдът задържа две жени – на 37 и на 44 години, откраднали злато от 77-годишен мъж. Това съобщиха от пресцентъра на 

Събраните до момента доказателства сочат, че на 20.10.2025 г. от жилище в ж.к. „Младост" в гр. София, обвиняемите Д.М. и М.Р. са отнели чужди движими вещи – множество различни златни бижута от владението на Н.Н. Д.М отклонявала вниманието му и така го задържала в едната стая на жилището, докато М.Р. успяла да отнеме бижута от гардероб в друга стая на жилището. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода". М.Р. е осъждана.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

След внесено искане от прокурор за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража", Софийски районен съд наложи на обвиняемите най-тежките мерки за неотклонение.

Мерките за неотклонение подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.

Белезници

