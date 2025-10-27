289 са осъдени за сексуални контакти или съжителство на семейни начала с непълнолетни

За първото полугодие на годината 289 са осъдените за сексуални контакти или съжителство на семейни начала с непълнолетни. Данните предостави на журналисти Калина Серафимова, прокурор от Върховната касационна прокуратура. Серафимова участва в кръгла маса „Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания", организирана от Държавната агенция за закрила на детето, предаде БТА.

За първото полугодие на 2025 г. новообразуваните досъдебни производства по чл. 151 от Наказателния кодекс (НК), който се отнася до сексуален контакт с лице, ненавършило 14-годишна възраст, са 49; по чл. 191 от НК, който се отнася за пълнолетно лице, което без брак заживее съпружески с лице от женски пол, ненавършило 14- или 16-годишна възраст, са 301; по чл. 192 от НК, който посочва, че родител или друг сродник, който получи откуп, за да разреши на своя дъщеря или сродница, ненавършила 16-годишна възраст, да заживее съпружески с другиго, са шест. Осъдените и санкционирани лица с влезли в сила присъди/ решения по чл. 151 са 25, по чл. 191 – 262, по чл . 192 – две. Оправдан е един, показват още данните.

През цялата минала година по чл. 151 осъдените, с влязла в сила присъда, са били 54, по чл. 191 – 569, а по чл. 192 – двама.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, който откри форума, каза, че през последните 10 години в България 33 159 деца са родени от деца.