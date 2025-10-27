Над 10 000 ученици от първи до трети клас преминаха обучения за основните правила за пътна безопасност с националната кампания „Пресичам безопасно с TEDI“. Финалът на кампанията, която стартира в началото на октомври, завърши с открит урок в столичното 118 СУ „Акад. Людмил Стоянов“. В него всички над 90 първокласници придобиха ценни знания от представители на Главна дирекция „Национална полиция“. Техен верен спътник в уроците бе и мечето TEDI.

Кампанията се провежда за шеста поредна година и има за цел да запознае децата на България с правилата за движение по пътищата. Нейни организатори са Тимбарк България, съвместно с Министерство на образованието и Министерство на вътрешните работи.

Ежегодно инициативата се провежда в хибриден формат. Практическите уроци с експерти от „Национална полиция“ ще се случат в шест града: София, Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора и Велико Търново.

Освен тях, всички училища в страната имат достъп до безплатен интерактивен мултимедиен урок – https://presicham-s.tedi.bg/ Чрез него децата влизат в ролята на пешеходци, водачи и пътници и научават как да се държат правилно при пресичане, пътуване в автомобил или каране на велосипед и тротинетка. Подготвени са и онлайн тестове, с които учениците да затвърдят знанията си за своята безопасност на пътя.

През 2025 г. в инициативата „Пресичам безопасно с TEDI” се включиха над 60 училища от 22 населени места.

„Като майка знам колко е важно основните правила за пътна безопасност да бъдат представени на достъпен език, по забавен и интерактивен начин, за да могат да останат трайно в съзнанието на децата. Затова с гордост мога да споделя, че ние в Тимбарк България наистина сме взели при сърце развитието и растежа на децата ни, инвестирайки не само в качествени детски напитки, но и в оформянето на едни млади и интелигентни хора, които в бъдеще ще пазят както своя, така и чуждия живот на пътя. Вече шест поредни години, организираме кампанията „Пресичам безопасно с TEDI“, за които обучението са преминали повече от 50 000 ученици от цялата страна. А най-ценната награда за нас е позитивната обратна връзка, която получаваме всяка година от деца, родители и учители.“, сподели Лора Величкова, бранд мениджър за TEDI в Тимбарк България.