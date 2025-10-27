ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тристранката обсъди отпадането на почивния понедел...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21590157 www.24chasa.bg

Български ученици с четири медала от международна олимпиада по астрономия и астрофизика

4088
Български ученици спечелиха четири медала от Младежката международна олимпиада по астрономия и астрофизика. СНИМКА: МОН

Български ученици спечелиха четири медала от Младежката международна олимпиада по астрономия и астрофизика (IOAAjr), която се състоя в град Пятра Нямц, Румъния. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

В състезанието участваха 108 ученици от 19 страни, които премериха знания и умения в два тура - теоретичен и наблюдателен.

Теоретичният тур включваше девет задачи, обхващащи теми от орбитална механика, сферична тригонометрия, затъмнения, звездна астрономия и екзопланети.

В наблюдателния тур участниците показаха умения по разчитане на звездни карти и за работа с телескоп.

Българският отбор спечели три сребърни и един бронзов медал. Отличените ученици са Марина Маринова от девети клас в Математическата гимназия (МГ) "Баба Тонка" в Русе - сребърен медал, Лев Беленкий от девети клас в МГ "Д-р Петър Берон" във Варна - сребърен медал, Виктор Кожухаров от осми клас в Националната природо-математическа гимназия (НПМГ) "Акад. Любомир Чакалов" в София - сребърен медал, Огнян Добрев от девети клас в МГ "Д-р Петър Берон" във Варна - бронзов медал.

Ръководители на отбора са Ева Божурова от Народната астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" във Варна и Александър Куртенков от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при Българската академия на науките.

Български ученици спечелиха четири медала от Младежката международна олимпиада по астрономия и астрофизика. СНИМКА: МОН

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)