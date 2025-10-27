БАБХ ваксинира животни в Хасковско заради съмнение за антракс

Служители на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) предприемат спешни мерки след възникнало съмнение за заболяването антракс в животновъден обект за отглеждане на овце и говеда в село Славяново, община Харманли, област Хасково.

Днес е извършена ваксинация на всички възприемчиви животни в засегнатия обект, както и в свързан с него стопански обект. Поради факта, че за първи път се регистрира съмнение за заболяването в района, ще бъде извършена ваксинация на цялото чувствително поголовие в селото с цел ограничаване на евентуалното разпространение на болестта.

В засегнатото стопанство е извършена дезинфекция, а към момента е наложена забрана за движение на животни от и към обекта. Според БАБХ няма нови случаи на болни или умрели животни, както и данни за засегнати хора.

Антраксът е остра заразна болест, която засяга тревопасни и всеядни животни, като най-чувствителни са козите, овцете и елените, следвани от говедата, биволите, камилите и конете.

Собствениците на животновъдни обекти при съмнение за болест трябва незабавно да се свържат с ветеринарния лекар на стопанството, който информира областния ветеринарен инспектор.

Гражданите могат да подават сигнали за нарушения чрез денонощния телефон на БАБХ – 0 700 122 99. На линията се приемат жалби за нерегламентиран внос, придвижване и продажба на живи животни, а всички сигнали се проверяват спешно и при установени нарушения се налагат санкции.