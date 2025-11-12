Общините от Регионалната система за управление на отпадъците (РСУО) Велико Търново предприемат мащабна инвестиция за изграждане на общински системи за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци и за надграждане на съществуващата компостираща инсталация.

Срокът за изпълнение е 19 месеца, а общата стойност на проекта надхвърля 14,8 млн. лв., от които близо 10 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ от Програма „Околна среда“ 2021–2027 г.

Проектът предвижда въвеждането на системи за разделно събиране и транспортиране на хранителни и зелени отпадъци от всички общини от РСУО Велико Търново, включително Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец и Стражица. Паралелно с това ще бъде надградена съществуващата компостираща инсталация, която ще осигури капацитет за обработка на нови 19 864,12 тона отпадъци годишно, като същевременно ще поеме и количествата биоразградими отпадъци, които вече се събират разделно.

Надграждането включва два основни клона. Първият клон е предназначен за компостиране на растителни отпадъци и включва използване на съществуващия тунелен компостер, както и изграждане на два нови компостни реда, оборудвани с автоматизирана система за разбъркване и покриване с полупропусклива мембрана. Вторият клон е за хранителни отпадъци, които ще се обработват в автоматизирани контейнери с иновативна технология – система за контрол на параметрите, инфрачервена камера и специфични микроорганизми за безмирисно и ефективно компостиране. Общият капацитет на разширената система ще достигне близо 24 000 тона годишно.

Реализацията на проекта ще осигури в голяма степен отклоняването от депониране на почти 100% от биоразградимите битови отпадъци в общините от РСУО Велико Търново. Това ще намали количеството депонирани отпадъци и ще увеличи значително дела на рециклираните ресурси, като така регионът ще постигне националните и европейските цели за кръгова икономика и устойчиво управление на отпадъците.

Социално-икономическите ефекти от изпълнението на проекта ще включват подобряване на качеството на околната среда за жителите на региона чрез намаляване на вредните емисии, въвеждане на нов тип услуга за разделно събиране на биоотпадъци, предоставяне на висококачествен компост за домакинства и бизнес, както и разкриване на работни места за експлоатацията на надградената инсталация.