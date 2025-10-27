Тристранката обсъди отпадането на почивния понеделник

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди отпадането на почивния понеделник след официални празници, което предлагат от ДСБ.

Със законопроекта, внесен от Йордан Иванов и група депутати от ПП-ДБ, се предвижда отпадане на възможността понеделник и вторник да са неприсъствени, когато официални празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота или неделя.

Според АИКБ, основният проблем на бизнеса у нас е недостигът на работна ръка.

Над 50 хил. работници са внесени от други страни, което илюстрира дълбочината на този проблем, обясниха оттам. Те представиха данни, според които през 2025 г. у нас има 249 работни дни, докато в Германия те са били над 250, а във Великобритания- близо 270.

"По наши изчисления всеки неработен ден лишава от 180-200 млн. приходи в бюджета, което е достатъчен аргумент ние да подкрепим отпадането на почивните понеделници", завиха от асоциацията.

Българската стопанска камара

Има различни сектори в икономиката и отражението на неработните понеделници е различно, убедени са от Българската стопанска камара. Затова оттам се въздържат да подкрепят предложението на Йордан Иванов от ДСБ. От БСК искат да видят и реални цифри, защото става въпрос за 3-4 дни в рамките на една и съща година, и само чрез точни данни може да се определи как почивните понеделници се отразяват на бизнеса.

"Правилно е работните дни да са работни, а да се почива в събота и неделя", допълниха от стопанската камара.

Българската търговско-промишлена палата също не подкрепя законопроекта, защото според тях темата не е във фокуса на проблемите, които касаят бизнес средата. В "Евростат" по показател за средна продължителност на работната седмица в България е 39 часа, на второ място по продължителност след Гърция.

"Това всъщност показва, че такъв проблем в настоящия момент не съществува", обясниха от БТПП.

Синдикатите също се обявиха против приемането на законопроекта, защото не е в интерес на работещите, а само на работодателите.

Според КНСБ, за 9-те години, откакто почивният понеделник е вписан в Кодекса на труда, не е имало оплаквания от граждани. Те отчитат още, че в законопроекта не е отчетен културно-историческият замисъл, с който е било взето решението след официален празник да се почива в понеделник.

От КТ "Подкрепа" пък са категорични, че чрез законопроекта не се балансира трудовото отношение. Оттам обясниха, че така не се прави разлика при характеристика на официалните празници и почивните дни.

"Празниците ни обединяват като народ и отделното им празнуване означава, че същият този почивен ден трябва да бъде компенсиран", заявиха от трудовата конфедерация.

"До този момент няма запитвания от разпоредбата. Така се осигурява възможност на всички граждани да празнуват или да отдадат почит. На следващо място, освен социалния елемент, осигуряването на предвидимост за работодателите и работещите, това позволява да има еднакъв брой работни дни за всяка година", обясни социалният министър Борислав Гуцанов. Той допълни, че от социалното министерство също не одобряват предлаганите от ДСБ промени.