Хванаха 23 пияни и 2 дрогирани зад волана за ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 23 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 11 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 12 - с над 1,2 на 1000, а трима, спрени за проверка, са отказали да бъдат тествани. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 2 души, а четирима са отказали да бъдат тествани, съобщиха от МВР.

14 338 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалото денонощие. Извършен е контрол на 15 831 водачи и пътници. Съставени са 3528 фиша и 567 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.