Задържаха за 72 часа мъж, обвинен в предумишлено убийство в село Тенево

Окръжна прокуратура-Ямбол задържа за срок до 72 часа Ж.Ж. Той е обвинен за това, че предумишлено е умъртвил мъж от с. Тенево, обл. Ямбол. Престъплението е осъществено на 26.10.2025 г. в с. Тенево и е квалифицирано по чл.116, ал.1 т.9, вр.чл.115 от НК. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Бургас.

По време на разследването е установено, че убийството е извършено в къщата на пострадалия. Към настоящия момент доказателствата сочат, че Ж.Ж. е разбил прозорец на дома, през който е възпроизвел изстрели с ловното оръжие, причинили смъртта на намиращия се къщата мъж.

Предстои Окръжна прокуратура-Ямбол да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на Ж.Ж.