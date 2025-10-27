ВАС отмени наредбата за граничен здравен контрол, не била съгласувана

Върховният административен съд отмени Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на България, приета през 2006 г. и изменяна няколко пъти, включително и през миналата година. Въпросната наредба определя условията и редът за провеждане на граничен здравен контрол за предотвратяване разпространението на болести, които представляват опасност за общественото здраве.

Обект на граничен здравен контрол са физически лица, багажи, транспортни средства, товари, включително контейнери, стоки и международни пощенски пратки, влизащи на територията на България или заминаващи от нея, пише в наредбата.

Върховните магистрати приемат, че са допуснати съществени нарушения на административните правила. Наредбата е издадена в разрез със Закона за нормативните актове, тоест проектът не е бил публикуван поне 30 дни преди издаването на наредбата, при което са нарушени принципите на съгласуваност, стабилност, откритост, предвидимост, прозрачност и обоснованост.

При приемане на наредбата не е извършено уведомяване на всички лица, за които възникват задължения или ограничения по силата на разпоредбите в нея. Проектът не е изпращан до представителни организации на заинтересованите лица, не е публикуван в медиите, в Интернет, не е оповестен по друг подходящ начин, като не е предоставена възможност в срок не по-кратък от един месец да се представят предложения и възражения до компетентния орган.

По изложените съображения върховните магистрати приемат, че оспорената наредба е незаконосъобразна и трябва да бъде отменена.

Решението може да се обжалва пред петчлененсъстав на ВАС.