Проектите се изпълняват по Програма „Околна среда“

Четирите басейнови дирекции – „Западнобеломорски район“, „Източнобеломорски район“, „Черноморски район“ и „Дунавски район“ актуализират Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2028-2033 г. (ПУРН).

Основна цел на проектите е дългосрочно планиране и адекватно управление на риска от наводненията на територията на страната. ПУРН се разработват за четирите района за басейново управление на водите и съдържат мерки за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последици от наводнения за живота и здравето на човека, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност, свързани с вредното въздействие на водите.

Дейностите включват актуализации на предварителните оценки на риска от наводнения, въз основа на които ще се актуализират и определените райони със значителен потенциален риск от наводнения, като за всеки район ще бъдат актуализирани картите на заплахата и риска от този тип природни бедствия. Промените ще бъдат извършени, отчитайки текущото изпълнение на действащите планове, краткосрочни и дългосрочни климатични прогнози, както и специфични характеристики на всеки от четирите района на управление на водите.

Общата стойност на инвестициите и на безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., е близо 6,6 млн. лв.

Проектите се изпълняват в рамките на процедура „Актуализация на Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2028-2033 г.“.

Предвидените срокове за изпълнение на всеки от четирите проекта са между 29 и 36 месеца.