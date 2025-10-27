Вследствие на обилните валежи нивото на река Искър в района на село Говедарци е повишено, съобщиха от Община Самоков.

Проблем е установен само там, като на място е извършен обход и са предприети необходимите мерки за недопускане на наводнение. Навсякъде другаде по населените места нивата на реките са нормални и обстановката е под контрол, допълват от общинската администрация.

На място тази сутрин е бил кметът на общината Ангел Джоргов, който ръководи действията, а техника работи активно за изграждане на диги и защита на жителите и имуществото. С цел превенция кметовете на селата следят речните корита и са в готовност да предприемат своевременни мерки при нужда.

Аварийното звено към Община Самоков продължава обходи по речните корита, за да гарантира безопасността на населението и да реагира при необходимост.

Към този момент положението е овладяно в село Говедарци. Няма нанесени материални щети. Бреговете на реката са паднали. Има изкоренени дървета, каза за БТА кметът на село Говедарци Лорита Христова. От 25 години не било толкова високо нивото не реката, добави още Христова.

От два дни в района на Мальовишкия дял има силен валеж. Водата е придошла от па-малки притоци на река Искър, обясни тя.