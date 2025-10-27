ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

Арестуваха четирима мъже за притежание на наркотици в Добрич

Дияна Райнова

Престъпник. Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

Кутийка канабис и пакетчета метамфетамин са иззети при проверки на улицата в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 26 октомври, около 21:50 часа в района на квартал „Балик" в Добрич, е извършена проверка на трима мъже - на 42, 45 и 46 години.

Установени са ръчно свита цигара и кутийка със суха тревна маса, реагиращи на канабис. Лицата са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувани досъдебно производство.

На 24 октомври, около 18:45 часа в Добрич, при проверка на 33-годишен мъж са намерени пакетчета с кристално вещество, реагиращо на метамфетамин.

Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

